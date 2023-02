Séisme en Turquie et en Syrie : les secours se concentrent désormais sur les rescapés

Après les séismes en Turquie et en Syrie, le dernier bilan fait état de plus de 40 000 morts, mercredi 15 février. La journaliste Diane Schlienger, envoyée spéciale à Golbasi, en Turquie, explique qu'on entre désormais dans une seconde phase de secours aux rescapés.

Le dernier bilan des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie fait état de plus de 40 000 morts, mercredi 15 février. La journaliste Diane Schlienger, envoyée spéciale à Golbasi (Turquie), où un hôpital de campagne a été installé par la France, explique qu'"au dixième jour après le séisme, on entre désormais dans une seconde phase, celle du secours aux réfugiés, aux rescapés, car l'espoir de retrouver des survivants est désormais quasiment nul".



Un couple sorti miraculeusement des décombres

"Certes, miraculeusement, [mardi], un couple a été sorti vivant des décombres après 209 heures passées enseveli. Mais pour les médecins, cela relève tout simplement de l'exceptionnel, de l'inexplicable, alors les efforts sont maintenant mis sur les centaines de milliers de personnes qui vivent toujours dehors sous les tentes, puisque leur maison s'est effondrée ou est trop fragilisée pour être habitable. Ici, dans cet hôpital de campagne français, on a reçu des dizaines de patients, et à chaque fois, les conditions précaires de vie, le froid, ont aggravé leur état de santé. Plusieurs villages n'auraient toujours pas reçu d'aide humanitaire", conclut Diane Schlienger.