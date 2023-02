Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan humain a dépassé les 21 000 morts

France 3

Article rédigé par V. Lerouge, O. Pergament - France 3 France Télévisions

Plus de 21 000 morts sont à déplorer en Turquie et en Syrie, en date du vendredi 10 février. La catastrophe est désormais la plus meurtrière de la région, et le bilan devrait encore s'alourdir.

100 heures après le tremblement de terre, un jeune homme de 17 ans a été sorti des décombres, une récompense du travail acharné des secouristes. L'émotion est immense pour le jeune homme, qui a retrouvé sa mère. Mais le dénouement est plus tragique pour d'innombrables familles, qui enterrent leurs morts. Près de 22 000 victimes sont déjà recensées en Turquie et en Syrie. Des campements de fortune à Antioche C'est plus que dans le tremblement de terre d'Izmir (Turquie) en 1999. Des villes entières du sud du pays ont été ravagées, et des infrastructures stratégiques détruites. À Antioche (Turquie), les rescapés s'organisent pour résister au froid dans des campements de fortune. L'urgence sanitaire est d'autant plus grande que la région, proche de la frontière syrienne, accueillait des centaines de milliers de réfugiés de guerre.