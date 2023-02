Séisme en Turquie : cinq jours après, un garçon de 7 ans secouru près de l'épicentre redonne espoir aux enquêteurs

Cinq jours après le séisme en Turquie et en Syrie, qui a fait plus de 24 000 morts d'après des bilans toujours provisoires, les opérations de secours se poursuivent. Et aboutissent parfois à des miracles.

Un miracle au milieu de la nuit glaciale de Kahramanmaras, une des villes les plus proches de l'épicentre du séisme, où les secours continuent de s'activer, jour et nuit. Un petit garçon de sept ans, Zidvar, sort des décombres, vivant. L'une des secouristes venues d'Israël, n'en revient pas : "Cinq jours ! Ça fait cinq jours ! C'est incroyable de voir qu'il est encore conscient qu'il nous répond, nous parle."

"Le traducteur lui a posé des questions à propos de lui, de sa famille et il dit qu'il est fan de Messi." Une secouriste à franceinfo

Zidvar est transporté jusqu'à l'ambulance sur une civière orange. Des policiers forment un corridor pour le laisser passer. La foule s'amasse derrière. On demande à faire silence. Puis l'ambulance part, et les habitants applaudissent. Les secouristes israéliens et turcs s'enlacent.

Une journée à suivre la voix de Zidvar

Le sauvetage a été difficile : ils ont mis une journée pour atteindre le garçon, guidé par sa voix. "Nous avons dû creuser des tunnels pour le récupérer à peu près 25 mètres à travers les décombres", raconte Shena, une autre secouriste. Le garçon est retrouvé en état d'hypothermie avancée dans une cavité remplie de poussière. Il a fallu quatre heures pour stabiliser son état.

L'histoire est d'autant plus incroyable que Shena et ses collègues secouristes ont sorti quatre personnes vivantes des décombres la veille, dont le père et la sœur de Zidvar. "Au début, on a trouvé cette petite fille et son père et sur la route de l'hôpital, raconte la secouriste. Le père nous a dit qu'il restait des gens dans l'immeuble. Il y avait des voix, je les entendais aussi. Et là, on a trouvé deux autres femmes de 20 et 23 ans." Il s'agissait des voisines de la famille.

"Les immeubles sont tombés les uns sur les autres"

Quelques heures avant d'avoir sauvé Zidvar, des secouristes ont sorti un homme vivant d'une cinquantaine d'années dans les restes d'un immeuble voisin de cette zone décimée. Les dégâts sont colossaux. "Ces immeubles font partie d'un gros quartier où il y avait surtout d'énormes immeubles de sept, huit ou neuf étages. Et ils sont tombés les uns sur les autres", décrit Sheenah.

Une dizaine de pelleteuses remuent encore les débris sur des centaines de mètres, avec l'espoir de retrouver d'autres survivants. Mais la plupart des personnes que retrouvent les secours sont déjà mortes. Les corps sont enveloppés dans des couvertures avant d'être emmenés dans un camion. La mère de Zidvar, elle, n'a toujours pas été retrouvée.