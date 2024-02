Russie : l'opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, est mort en prison

Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, est mort à 47 ans, vendredi 16 février. Il était emprisonné pour extrémisme.

Jeudi 15 février, Alexeï Navalny comparaissait devant le tribunal et dénonçait l'enregistrement de ses conversations avec ses avocats. Jusqu'au bout, le principal opposant à Vladimir Poutine, mort vendredi 16 février à l'âge de 47 ans, s'est battu pour sa liberté et pour la démocratie. Il est décédé dans une prison reculée de l'Arctique, réputée particulièrement difficile, dans laquelle il purgeait une peine de 19 ans pour extrémisme.

Victime d'une tentative d'assassinat en 2020

Les services pénitentiaires ont annoncé sa mort, indiquant qu'il s'était "senti mal après une promenade" et que les causes de sa mort étaient étudiées. Alexeï Navalny a fait de la lutte contre la corruption en Russie le combat de sa vie. Il accuse le parti de Poutine de voleur, il organise des manifestations contre le pouvoir et se porte candidat à la présidentielle de 2018. En 2020, il est victime d'une tentative d'assassinat par empoisonnement et est soigné en Allemagne. De retour en Russie, il est immédiatement arrêté et condamné, considéré comme un terroriste.