Otan : la Suède, l'Estonie et la Finlande voient leurs espaces aériens pénétrés par les Russes

L'Estonie, la Suède ou encore la Finlande ont vu, ces derniers jours, des hélicoptères ou des avions russes s'aventurer dans leur ciel. Une manière pour la Russie de dissuader la Suède et la Finlande d'adhérer à l'Otan.

Des avions de chasse français ont escorté un aéronef russe hors de l'espace aérien de l'Estonie mardi 3 mai, dans le cadre de la police de l'air de l'Otan, dont l'Estonie est membre. Mercredi 4 mai, c'est un hélicoptère russe qui s'est introduit dans l'espace aérien de la Finlande. Il y a quelques semaines, la Suède avait également subi des incursions russes dans son ciel.



Montrer les conséquences d'une adhésion à l'Otan

La Suède et la Finlande envisageraient de rentrer de l'Otan, ce qui n'est pas de l'avis des Russes. "Ils manifestent leur mécontentement, et aussi une manière d'exercer une pression directe sur ces deux pays, sachant que la Finlande a elle aussi une frontière directe avec la Russie", explique Peer de Jong, expert en sécurité internationale. La candidature de la Finlande à l'Otan ne serait qu'une question de jour, et le gouvernement suédois mène des consultations sur la question. La Russie cherche donc à leur faire comprendre les conséquences potentielles d'une adhésion à l'Otan.