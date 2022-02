Crise en Ukraine : quelles sont les forces en présence à la frontière ?

Entre l'Ukraine et Russie, chacun construit son récit depuis le début de la crise. Celui de Vladimir Poutine repose en ce moment sur la démonstration de force. Où en est-il dimanche 20 février, et comment compte répondre l'Ukraine ?

Où sont positionnées, dimanche 20 février, les forces russes ? "À l'est de l'Ukraine, en Biélorussie, avec la coopération des autorités biélorusses, et dans le sud, en Crimée. Pour le renseignement américain, ils seraient 200 000 soldats russes", indique la journaliste Stéphanie Perez, présente sur le plateau du 20 Heures. Sur des images satellites datant du 15 février, on distingue de nouveaux avions de chasse prépositionnés. "Il y aurait des milliers de chars et des batteries d’artillerie prêts à intervenir", ajoute la journaliste.



L'Ukraine encore insuffisamment équipée

La Russie a par ailleurs diffusé samedi soir des images d’exercices stratégiques : des tirs de missiles, notamment hypersoniques. Face à cette menace, quelle est la capacité de réaction militaire de l'Ukraine, dont le positionnement démocratique est vécu comme un danger par le Kremlin ? "150 000 hommes en 2022. Rien à voir avec 2014, quand le conflit a commencé, ils n’étaient que 6 000 soldats opérationnels", rappelle Stéphanie Perez.

Tous connaissent le terrain, et sont motivés pour défendre leur patrie. Une partie de leurs équipements, hérités de l’époque de l’union soviétique, reste toutefois obsolètes. L’OTAN a investi 12 milliards d'euros pour les aider à se moderniser. "Globalement, l’armée de l’air ou encore la marine reste insuffisamment équipées", précise la journaliste.