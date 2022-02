Crise en Ukraine : à Sloviansk, "tout le monde a peur" de voir les séparatistes prendre le contrôle de la région

Jusqu'où ira Vladimir Poutine ? La ville ukrainienne de Sloviansk, située à 50 km de la ligne de front, alimente toutes les craintes. Et pour cause : les frontières exactes des territoires désormais indépendants ne sont pas encore tracées.

Sur la ligne de front, à Niu-York, côté ukrainien, les détonations sont permanentes ce mercredi 23 février. Les soldats guettent les tirs d'explosion d'obus et se demandent si Vladimir Poutine étendra son influence au-delà des tranchées. "Les Russes, je crois qu'ils viendront. Mais ils ne feront pas eux-mêmes ce travail. Ils enverront leurs alliés, les séparatistes pro-russes", estime un soldat.

Sloviansk en état d'alerte

La ville de Sloviansk, peuplée de 100 000 habitants, à 50 kilomètres de la ligne de front, est convoitée par Vladimir Poutine, qui considère ce territoire comme partie intégrante des républiques séparatistes prorusses. La jeunesse ukrainienne y est mobilisée. "Si les Russes viennent ici poser leurs drapeaux, nous devrons partir. Ils ne nous permettront jamais plus de vivre ici", témoigne une jeune Ukrainienne.

En 2014 déjà, les prorusses s'étaient brièvement emparés de la ville. L'adjoint au maire, Yurvi Pidlisnyi, est épouvanté à l'idée de revivre cette occupation. "Bien sûr, j'ai peur. Et toute la ville, tous les habitants comme moi ont peur", confie-t-il. Malgré la menace, la vie continue à Sloviansk, une ville "moderne" et "industrielle", au contraire des localités situées plus près de la ligne de front.