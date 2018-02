Syrie : un cessez-le-feu si fragile

Un cessez-le-feu a enfin été conclu à l'ONU, mais en réalité les bombes continuent de tomber sur la Ghouta orientale, en Syrie. Ce fief rebelle est pilonné jour et nuit pour rendre fous les habitants et briser la résistance. Les casques blancs syriens portent secours aux populations civiles. Sur une civière, un homme est gravement atteint par un éclat d'obus. Il est évacué par une ambulance improvisée vers l'hôpital.

La Russie va-t-elle faire pression sur Bachar al-Assad ?

Le régime syrien et ses alliés iraniens affirment respecter la trêve, à leur manière. "Nous respecterons la résolution de cessez-le-feu et la Syrie aussi. Des parties des environs de Damas, qui sont tenues par les terroristes, ne sont pas couvertes par le cessez-le-feu, et le nettoyage continuera là-bas", a déclaré le général Mahammad Baqeri, chef d'état-major iranien en Syrie. En sept jours de bombardement, au moins 529 civils ont été tués. Ce dimanche 25 février, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé Vladimir Poutine a exercer une pression maximale sur le régime de Bachar al-Assad pour qu'il cesse ses bombardements.

