Sibérie : un ours polaire se perd dans une ville

Un ours blanc traverse la route en plein milieu de la circulation, une image à laquelle les Russes vont peut-être devoir s'habituer à mesure que le climat se dérègle et que les animaux sauvages perdent leurs repères. Il s'agit d'une femelle adulte, qui semble perdue et affamée. Sur des images amateur, on la voit chercher de la nourriture dans un dépôt d'ordures. L'animal se trouve aux abords de la ville de Norilsk, tout au nord de la Sibérie, à plusieurs de centaines de kilomètres des rives de la mer de Kara, là où vivent ces plantigrades qui généralement fuient la présence des hommes.

Une première depuis 1977

Notre ours, elle, semble ne pas s'inquiéter de tous ces curieux qui depuis dimanche 16 juin, au mépris du danger, se pressent dans la zone industrielle de Norilsk pour l'observer de très près. Des spécialistes de la faune sont attendus mercredi 19 juin et ils vont devoir décider du sort de l'encombrant visiteur. "D'abord il va falloir l'endormir, ensuite soit on l'envoie dans un zoo, soit dans le nord, dans son habitat naturel", explique le représentant local du ministère de l'Environnement, Anatoly Nikolaitchouk. La dernière fois qu'un ours blanc s'est approché d'aussi près de Norilsk c'était en 1977.

Le JT

Les autres sujets du JT