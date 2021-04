Russie : une exposition sous la glace

C’est une expérience totalement unique à vivre. Sur le cercle arctique en Russie, à Nilmobouga, des visiteurs viennent admirer une exposition. Mais pour cela, il faut enfiler une combinaison adaptée, des palmes et être capable de rester longtemps en apnée sous l’eau. Car c’est sous la glace que sont installées les oeuvres d’art.

Des sensations plus fortes

Avec le froid de l’eau et le manque d’oxygène, il n’est pas possible de rester longtemps sous la glace. Cependant, ce court moment laisse des souvenirs impérissables. "Dans une situation extrême, toutes les sensations sont plus intenses et en un instant, tu as le temps de percevoir beaucoup de choses", confie une plongeuse. Viktor Liagouchkin est à l’origine de cette exposition. Ancien plongeur devenu photographe, il désire alerter sur l’impact du réchauffement climatique sur l’environnement. "Ça fait déjà de nombreuses années que je photographie les animaux de la mer blanche. Quand la glace va fondre définitivement, et ça arrivera bientôt, ces animaux que je photographiais vont disparaître et il ne restera plus que mes photos", affirme-t-il.