Russie : un militant d'opposition passé à tabac

Selon son équipe, Egor Joukov, blogueur populaire sur les réseaux sociaux, a été attaqué par deux inconnus, qui ont pris la fuite. Le jeune homme a subi des examens à l'hôpital avec une possible commotion cérébrale et un traumatisme crânien.

Un militant d'opposition a été passé à tabac par des inconnus dans la nuit de dimanche de lundi 31 août à Moscou, a indiqué son équipe, sur fond d'attaques qui se multiplient contre les détracteurs du pouvoir.

Egor Joukov, blogueur populaire sur les réseaux sociaux qui avait fait l'objet d'une forte mobilisation de la société civile lors de son procès pour "extrémisme" en 2019, "a été attaqué près de chez lui et passé à tabac", a indiqué sur l'application de messagerie Telegram son équipe, accompagnant son message de deux photographies du jeune homme en sang, l'oeil gonflé et les lèvres fendues.

Selon la même source, Egor Joukov a été attaqué par deux inconnus, qui ont pris la fuite. "Egor est actuellement au commissariat et attend l'ambulance. Malgré de nombreuses blessures, Egor reste calme et fait même des blagues sur ce qui s'est passé", indique le message. Le jeune homme a subi des examens à l'hôpital avec une possible commotion cérébrale et un traumatisme crânien, selon un porte-parole de l'établissement cité par l'agence de presse Interfax.