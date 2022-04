Russie : un homme tue deux enfants et une enseignante dans une école maternelle

Un homme est entré dans une école maternelle en Russie et a ouvert le feu, tuant au deux enfants et une institutrice, avant de se suicider, mardi 26 avril, a annoncé un porte-parole des autorités de la région d'Oulianovsk, où les faits se sont déroulés, à environ 800 km à l'est de Moscou. Selon un député de la région cité par l'agence publique russe Tass (en russe), les deux enfants tués étaient nés en 2016 et 2018.

Cette même agence cite une source anonyme des forces de l'ordre, qui affirme que l'homme a ouvert le feu "dans la pièce où dormaient les enfants", et qu'un conflit familial pourrait être à l'origine de son acte.

Longtemps très rares, les fusillades mortelles, notamment dans des écoles, ont tendance à devenir plus nombreuses en Russie depuis quelques années, au point que le président Vladimir Poutine s'en alarme, y voyant un phénomène importé des Etats-Unis et un effet pervers de la mondialisation, ce qui l'a conduit à durcir la législation sur le port des armes.