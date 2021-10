Russie : le métro de Moscou se lance dans le paiement par reconnaissance faciale

La ville de Moscou (Russie) a adopté la reconnaissance faciale dans le métro. Les voyageurs n'ont donc plus besoin de carte ou de ticket pour payer leur trajet.

Le système de reconnaissance faciale est en service depuis la fin de la semaine du lundi 18 octobre dans 240 stations du métro de Moscou (Russie). Les voyageurs doivent d'abord télécharger l'application du métro moscovite, puis se prendre en photo et entrer son numéro de carte bancaire afin d'être débité un peu plus tard. Ensuite, pour que les portes s'ouvrent, il suffit de s'arrêter devant une caméra, qui scanne votre visage.

La rapidité comme premier argument

Ce système est une fierté nationale. "Aucun métro au monde n'égale le métro de Moscou en termes de diversité, de moyens et de paiement", déclare Maxime Liksoutov, chef du département des transports et vice-maire de Moscou. Le paiement par reconnaissance faciale est volontaire. À terme, les autorités espèrent qu'il séduira 10 à 15% des passagers. Le premier argument est la rapidité. L'objectif est ainsi d'éviter les files d'attente dans l'un des métros les plus fréquentés au monde, avec 6 millions de passagers quotidiens.