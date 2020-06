Russie : des milliers de tonnes de carburant déversées par accident dans un cours d'eau en Arctique

"Une situation d'urgence". Près de 20 000 tonnes de carburant se sont déversées par accident dans un cours d'eau du Grand Nord russe, poussant les autorités à décréter l'état d'urgence. Dans un communiqué (en anglais) publié mardi 2 juin, l'association écologiste WWF a précisé que la pollution avait été contenue par des barrages flottants mis en place par les autorités, avant d'atteindre un grand lac au nord de la ville arctique de Norilsk (Sibérie orientale), elle-même située au nord du cercle arctique.

Des images satellites publiées par l'ONG montrent de grandes étendues rouges, causées par le carburant, couvrant une rivière locale, l'Ambarnaïa. La pollution a été causée par la fuite, signalée le 29 mai, d'un réservoir de carburant d'une centrale thermique située à quelques kilomètres à l'ouest de Norilsk.

State of emergency in Norilsk after 20,000 tons of diesel leaks into Arctic river system. Fear that thawing permafrost caused damage to storage tank https://t.co/EYvzar8jUQ pic.twitter.com/oN4pOtLZy0