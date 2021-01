Russie : des milliers d\'interpellations lors de manifestations pro-Navalny

À Saint-Pétersbourg, en Russie, la tension a été forte entre les forces de l'ordre et les manifestants rassemblés en soutien à l'opposant au régime, Alexeï Navalny. Les arrestations ont été musclées, avec, parfois, des gestes d'une violence extrême. Comme dans tout le pays, la manifestation n'avait pas été autorisée. "Je veux défendre mes droits et les droits des citoyens russes", confie une manifestante.

Plus de 4 500 interpellations

À Moscou, le centre a été en partie bouclé. Le déploiement des forces de l'ordre a été massif avec des milliers d'hommes mobilisés. Les pro-Navalny ont tenté de leur échapper. Ils ont changé plusieurs fois de lieu de rendez-vous, mais à chaque fois, ils ont été rattrapés. Selon une ONG, plus de 4 500 interpellations ont eu lieu dans tout le pays. L'équipe d'Alexeï Navalny a appelé à manifester de nouveau mardi 2 février devant le tribunal qui doit décider de révoquer, ou non, son sursis. L'opposant risque jusqu'à trois ans et demi de prison ferme.

