Reportage "Je l'utilise principalement pour accéder aux sites étrangers désormais bloqués" : le succès des VPN en Russie

Pour contourner la censure et profiter des plateformes comme Instagram ou des sites d'information, les Russes sont de plus en plus nombreux à utiliser les applications VPN qui modifient la localisation de connexion.

En Russie, les VPN s'arrachent. Ces applications que vous pouvez installer directement sur votre téléphone et votre ordinateur et permettent de contourner le blocage des sites internet en vigueur dans certains pays en localisant votre appareil à l'étranger.

>> Guerre en Ukraine : la Russie se dote du système "Okulus", un outil pour censurer les contenus en ligne

Actuellement, sur les dix applications les plus téléchargées sur iPhone dans le pays, cinq sont des VPN et la Russie est devenue ces derniers mois le deuxième pays au monde où l'on télécharge le plus de VPN (derrière l'Inde, mais avec une population beaucoup plus faible).

Bien qu'ils soient officiellement interdits dans le pays, l'ONG Roskomsvoboda, spécialisée dans la surveillance de l'internet russe, estime aujourd'hui que 15 à 20 millions de Russes utilisent des VPN, quotidiennement pour la plupart d'entre eux, comme Daria, une étudiante moscovite : "Je l'utilise principalement pour accéder à tous ces sites étrangers qui sont maintenant bloqués en Russie et aussi pour les sites d'information", explique cette jeune femme, qui a téléchargé un VPN pour la première fois 2018, quand la Russie avait décidé de bloquer la messagerie Telegram. Depuis, Telegram est de nouveau disponible dans le pays, mais l'utilisation d'un VPN est plus que jamais nécessaire pour qui veut surfer librement sur le net.

Une bataille entre l'Etat et les développeurs

Les autorités russes bloquent des sites depuis de nombreuses années, mais avec la guerre, la censure s'est amplifiée. Rien que sur l'année 2022, Rozkomnadzor, le service fédéral de supervision des communications, le "gendarme de l'internet" russe, a bloqué 247 000 sites. Le nombre de sites bloqués à un moment ou un autre en Russie serait supérieur à 300 000, d'après Roskomsvoboda. Parmi eux, de nombreux sites d'information en russe, tels que ceux de la BBC ou de RFI, les médias russes écrivant depuis l'étranger, comme Meduza ou le Dossier Center de l'opposant en exil Mikhaïl Khodorkovski, ou les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou Linkedin.

Les VPN permettent donc d'y accéder, malgré le blocage exercé par les autorités, moyennant le téléchargement assez simple d'une application, payante ou non, sur son téléphone ou son ordinateur. Mais le pouvoir russe réplique. Même si la pratique n'est pas officiellement admise, il utilise des protocoles qui perturbent le fonctionnement des VPN. D'après Stanislav Shakirov, de Rozkomzvoboda, "ces protocoles ont été développés à l'origine en Chine, mais ils sont maintenant utilisés dans tous les pays où il existe une politique agressive de censure d'Internet, comme l'Iran, le Turkménistan et maintenant la Russie. Il y a un jeu du chat et de la souris dans cette bataille entre les développeurs et les Etats. Mais jusqu'à présent, les développeurs ont une longueur d'avance en Chine et deux longueurs d'avance en Russie".

La plupart des utilisateurs vont sur les réseaux sociaux

D'après Stanislav Shakirov, si les Russes sont beaucoup plus adeptes des VPN que les Chinois, c'est parce que la Russie, contrairement à la Chine, n'a pas développé de services analogues à ceux de Facebook et Instagram qui soient largement diffusés dans la population. Le réseau social VK n'a jamais supplanté Facebook, et Instagram reste extrêmement populaire en Russie où il est utilisé par de nombreux professionnels.

Ioulia, une esthéticienne moscovite admet utiliser un VPN "mais uniquement pour aller sur Instagram" précise-t-elle, en spécifiant qu'elle ne se rend pas sur les sites d'information qui sont interdits dans le pays : "J'y suis obligée, se justifie-t-elle, les clients sont sur Instagram, et ils ne changent pas. Si on me proposait une application qui rendrait les mêmes services, je l'utiliserais avec plaisir".

Les réseaux sociaux seraient d'ailleurs le principal motif d'utilisation d'un VPN en Russie. "Il est vrai que d'année en année de plus en plus de personnes utilisent des VPN. Mais c'est devenu vraiment massif quand Instagram et Facebook ont ​​ été bloqués (en mars 2022), explique Stanislav Shakirov. Donc, les gens utilisent principalement les VPN pour le divertissement et le plus gros du trafic va à Instagram."