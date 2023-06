Rébellion de Wagner : le "système" de Vladimir Poutine "a craqué", estime François Hollande

L’ancien président de la République, François Hollande, était l’invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 26 juin.

Une rébellion du groupe paramilitaire russe Wagner a eu lieu, vendredi 23 et samedi 24 juin, en Russie. "Ce qui s’est produit est extrêmement grave pour Vladimir Poutine, puisque c’est son système lui-même qui a craqué. Il avait des armées, il avait lui-même entretenu des milices […], et voilà que la plus puissante, Wagner, se retourne contre son armée et contre lui", explique l’ancien président de la République, François Hollande, invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 26 juin. "Toute la stratégie de Vladimir Poutine, toute sa méthode, qui se retrouvent mises en cause", ajoute-t-il.

Adhésion de l'Ukraine à l'UE : "Oui sur le principe"

Comment entrevoir cet événement à l’aune de la guerre en Ukraine ? "Une guerre bouleverse à la fois le pays agressé […], mais bouleverse aussi le pays agresseur. C’est ce qui vient de se produire. Quand l’agression n’obtient pas les objectifs qui avaient été fixés au départ, le système de l’agresseur se délite", estime François Hollande.

Faut-il une adhésion rapide de l’Ukraine à l’Union européenne ? "Oui sur le principe. Il faudra beaucoup de temps pour que l’Ukraine puisse voir ses structures économiques être compatibles avec ce que l’Union européenne exige", indique l’ancien président de la République.