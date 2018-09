L’Eurozapping du Soir 3 : disparition inquiétante en Norvège, empoisonnement en Russie ?

En Norvège, Arjen Kamphuis, expert en cyber sécurité, était en vacances. Or, depuis le 20 août, il a disparu et n’est plus rentré à son hôtel. Cet homme est un proche de Julian Assange, réfugié à l’ambassade d’Équateur à Londres. Son téléphone a depuis borné… à 1 000 kilomètres de là. La police penche pour une affaire criminelle.

En Russie, un militant des Pussy Riot a été hospitalisé à Moscou. L’homme s’était illustré en interrompant la finale de Coupe du Monde en entrant sur le terrain. Il était aussi un opposant à Vladimir Poutine. Les Pussy Riot ont tweeté : "Notre ami est en réanimation, nous pensons qu’il a été empoisonné". L’homme avait fait cinq jours de prison.



Le GPS de la discorde en Espagne

En Espagne, les balayeurs de la ville de Gérone sont désormais équipés d’un GPS. Ils sont donc suivis toute la journée par leur mairie et même par las habitants. Une mesure qui passe mal pour certains.

Enfin en Suisse, recul historique de l’enneigement. En 20 ans, le pays a perdu 5 200 km² de zones enneigées.

Le JT

Les autres sujets du JT