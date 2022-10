Prix Nobel de la paix 2022 : la justice russe ordonne la saisie des bureaux de l'ONG Memorial à Moscou

L'ONG a été récompensée vendredi du prix Nobel de la paix, aux côtés de l'avocat et défenseur des droits humains biélorusse Ales Bialiatski et du Centre pour les libertés civiles en Ukraine.

Un tribunal de Moscou a ordonné vendredi 7 octobre la saisie des bureaux dans la capitale russe de l'ONG Memorial, bannie de Russie, quelques heures après qu'elle a obtenu le prix Nobel de la paix aux côtés d'un militant biélorusse et d'une ONG ukrainienne. Les locaux principaux de Memorial en Russie "ont été transformés en biens publics", a déclaré le tribunal de Tverskoï à l'agence de presse Interfax à l'issue d'un énième procès visant l'ONG.

>> Prix Nobel de la paix : "Poutine est le mal absolu" et "une menace pour l'humanité", réagit le fondateur de l'ONG russe Memorial après son prix Nobel

Plus tôt dans la journée, après avoir reçu le prix, l'organisation avait dénoncé le procès la visant. "A la minute même où le monde entier nous félicite pour le prix Nobel, se tient un procès au tribunal Tverskoï [de Moscou] pour saisir les locaux de Memorial", avait-elle déploré.

Memorial est née en 1987 et est depuis devenue la plus grande organisation de défense des droits humains en Russie, a précisé le comité Nobel vendredi. "En plus d'établir un centre de documentation sur les victimes de l'ère stalinienne, Memorial a compilé et systématisé des informations sur l'oppression politique et les violations des droits humains en Russie", a détaillé le comité.