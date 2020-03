Une enquête ouverte à Paris pour le vol de l'ordinateur de Juan Branco "où il y a tous les éléments sur l' affaire" Griveaux

Les policiers comptent sur les images de vidéosurveillance du restaurant dans lequel le vol a eu lieu.

Le 3e district de la police judiciaire de Paris est saisi pour le vol de l'ordinateur de l'avocat Juan Branco, a appris franceinfo de sources concordantes confirmant une information du Parisien. Juan Branco est un proche de Piotr Pavlenski, mis en examen notamment pour la diffusion de vidéos intimes de Benjamin Griveaux.

Joint par franceinfo, l'avocat confirme qu'il a déposé plainte mardi 3 mars pour un vol commis la veille dans un restaurant parisien : "Quelqu'un a essayé de me distraire en me parlant de l'affaire Griveaux et quand je me suis retourné mon sac a été ouvert avec mon ordinateur qui avait disparu (…) l'ordinateur professionnel où il y a tous les éléments sur cette affaire [Griveaux]."

Les policiers étudient les images de vidéosurveillance du restaurant. Quant à Juan Branco, il sera entendu mercredi 4 mars.