Le cinéaste en détention Oleg Sentsov a été transféré à Moscou pour un "échange" avec l'Ukraine

Condamné à 20 ans de prison pour "terrorisme" et "trafic d'armes" en Russie, le réalisateur Oleg Sentsov était incarcéré dans un camp du Grand Nord.

Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie, a été transféré à Moscou depuis son camp du Grand Nord russe, a affirmé l'agence de presse russe Interfax, en suggérant que ce serait un premier pas vers sa remise à l'Ukraine dans le cadre d'un échange de prisonniers. "Il a été transféré à Moscou dans le cadre d'un échange (de prisonniers) en cours", a assuré une source "bien informée" citée par l'agence.

Fin juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé à la Russie d'échanger Oleg Sentsov contre le journaliste ukraino-russe Kyrylo Vychynsky, jugé pour "haute trahison" à Kiev. En réponse, la déléguée aux droits de l'Homme auprès du Kremlin, Tatiana Moskalkova, a affirmé que Kyrylo Vychynsky était "catégoriquement opposé à tout échange", estimant qu'il devait être remis en liberté "sans aucune condition préalable".

Considéré comme "prisonnier politique"

Le 28 août, l'Ukraine a remis en liberté conditionnelle Kyrylo Vychynsky, cette décision surprise de la justice ukrainienne intervenant au moment où Kiev et Moscou discutent d'un possible échange de plusieurs dizaines de prisonniers détenus par les deux pays. Plusieurs médias ont affirmé ces dernières semaines que cet échange, le premier depuis plusieurs années, pourrait être mis en oeuvre d'ici fin août et inclure notamment les 24 marins ukrainiens détenus en Russie après un incident naval en mer Noire en novembre dernier.

Oleg Sentsov a été arrêté en mai 2014 en Crimée après des protestations contre l'annexion de cette péninsule par Moscou. Son cas est le plus connu parmi les dizaines d'Ukrainiens détenus en Russie et considérés comme des "prisonniers politiques" par Kiev. Condamné à 20 ans de prison pour "terrorisme" et "trafic d'armes" en Russie à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par l'ONG Amnesty International, ce réalisateur de 43 ans est détenu dans une prison du Grand nord russe. L'Ukraine, les Occidentaux et de nombreuses célébrités ont appelé à sa libération. Kyrylo Vychynsky, 52 ans et ex-responsable en Ukraine de l'agence de presse russe Ria Novosti, a pour sa part été arrêté en mai 2018 à Kiev et inculpé pour "haute trahison", crime passible de 15 ans de prison. Son arrestation a été vivement dénoncée par Moscou.