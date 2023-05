La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer le Kremlin : "Il y a très peu de raisons de penser que c'est une attaque ukrainienne", réagit un spécialiste

"Ça semble être une opération montée" par la Russie, estime mercredi sur franceinfo, Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences-Po, spécialiste des questions internationales.

"Il y a très peu de raisons de penser que c'est une attaque qui vienne d'Ukraine", réagit mercredi 3 mai sur franceinfo Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences-Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité alors que Moscou accuse Kiev d’avoir tenté d’assassiner Vladimir Poutine et affirme avoir abattu deux drones ukrainiens visant le Kremlin à Moscou. Pour le spécialiste, "ça peut être un prétexte que la Russie invoque pour attaquer de manière encore plus forte".

franceinfo : Quelle lecture faites-vous des images montrant une possible explosion au-dessus du Kremlin ?

Nicolas Tenzer : Il y a très peu de raisons de penser que c'est une attaque qui vienne d'Ukraine. Elle a été démentie et ce n'est pas tellement la tactique des Ukrainiens. On imagine mal un drone franchir autant de kilomètres sans avoir été intercepté et a fortiori dans un endroit aussi sensible que le Kremlin. Ça paraît donc très peu vraisemblable. Ensuite, sur la vidéo, on voit deux personnes en blanc présentes à l'endroit même où le drone a été abattu quelques minutes avant, ça semble donc être une opération montée.

C'est une mise en scène selon vous ?

Je suis prudent mais ça ressemble à une mise en scène. Ça peut être aussi un exercice lancé par des gens du FSB ou d'autres services russes pour tester quelque chose. Sur les accusations vis-à-vis de l'Ukraine d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine : quand on sait qu'il n'est quasiment jamais au Kremlin et qu'il est dans une pièce protégée, une sorte de bunker, dans la banlieue de Moscou, ce n'est pas une cible facile. En plus, les Ukrainiens - comme tous les Occidentaux - préféreraient qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale qui l'a inculpé de crimes de guerre. Donc tout ceci paraît fantaisiste.

S'il s'agit bien d'une mise en scène, dans quel but ?

Ça peut être un prétexte que la Russie invoque pour attaquer de manière encore plus forte. On peut toujours imaginer qu'ils aillent plus loin. La Russie laisse entendre une attaque nucléaire, comme une possibilité, mais ça fait surtout partie des menaces pour essayer de dissuader l'Occident de réagir. Donc, on ne voit pas très bien. Ou alors ça peut être un effort supplémentaire pour tenter de remobiliser la population mais c'est très difficile de savoir aujourd'hui.