La Cour pénale internationale condamne un nouveau mandat d'arrêt émis par la Russie contre un de ses juges

Un mandat d'arrêt a été décrété par Moscou contre une juge de la Cour pénale internationale, une décision fermement dénoncée mardi par la juridiction.

La Cour pénale internationale (CPI) a condamné mardi 1er août l'ajout sur la liste des personnes recherchées en Russie d'une juge ayant délivré un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Dans un communiqué, la CPI estime qu'il s'agit d'une "nouvelle tentative de saper le mandat international de la cour". L'agence de presse russe TASS a rapporté la semaine dernière qu'après le procureur de la CPI Karim Khan et le juge Rosario Salvatore Aitala, la juge Tomoko Akane était à son tour visée par un mandat d'arrêt en Russie.

D'après la notice russe consultée par l'AFP, elle est recherchée pour violation d'un article du Code pénal russe, sans précision sur la nature de l'infraction. La présidence de l'Assemblée des États Parties de la CPI s'est dite "profondément préoccupée" par ces informations. Tomoko Akane est l'un des juges qui ont délivré le 17 mars dernier des mandats d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l'enfant. Ils sont accusés par la CPI de crime de guerre pour la "déportation illégale" de milliers d'enfants ukrainiens depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, des accusations rejetées par Moscou.

La Russie, qui n'est pas membre de la CPI, ne reconnaît pas le mandat d'arrêt contre son président, qualifié d'"illégal". Moscou avait annoncé le 20 mars dernier des enquêtes à l'encontre de trois magistrats de la Cour, puis placé en mai le procureur et un premier juge sur la liste des personnes recherchées. La Présidence de l’Assemblée des Etats parties de la CPI a également réitéré son soutien à "la Cour, ses fonctionnaires élus et son personnel" et assuré de sa "pleine confiance dans la CPI en tant que cour de justice indépendante et impartiale".