Ksenia Sobtchak : de la télé-réalité à la présidentielle russe

Il y a la Ksenia Sobtchak d'aujourd'hui, celle qui dit haut et fort que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis bien trop longtemps et qu'il doit laisser la place. Et puis il y a la Ksenia Sobtchak d'hier, à des années-lumière de la politique : celle qui se trémoussait dans des clips de rap et qui jouait son propre rôle de jeune femme riche et insouciante dans des publicités pour des produits de luxe. Quand elle annonce, il y a quelques mois, qu'elle se lance dans la course à la présidentielle, beaucoup ne voient en elle qu'une marionnette du Kremlin qui ne serait là que pour donner un peu de piquant à une élection jouée d'avance. Journaliste et animatrice de télévision, Ksenia Sobtchak maitrise à merveille les codes de la communication.

Une farouche opposante à Vladimir Poutine

Ksenia Sobtchak est d'abord la fille de l'ancien maire de Saint-Petersbourg, celui qui a lancé la carrière politique de Vladimir Poutine, alors agent du KGB. A sa mort, Vladimir Poutine a pris Ksenia sous son aile, d'où les soupçons de connivence. En 2012, Ksenia Sobtchak fait ses premiers pas en politique, en première ligne des manifestations contre Vladimir Poutine, qui vient de se faire élire pour un troisième mandat. Cela lui vaudra une nuit au poste et la perte de toutes ses émissions à la télévision. Six ans plus tard, elle est de retour en tant que candidate et ne se prive pas de dénoncer les dérives du régime. Les premiers sondages ne lui accordent qu'entre 1% et 3% des voix, mais cette élection n'est pour elle qu'un premier pas. Ksenia Sobtchak compte lancer son propre mouvement politique et se dit convaincu que la Russie sera un jour une véritable démocratie.

