Dix-huit morts dans le crash d'un hélicoptère en Sibérie après une collision avec un autre appareil

L'hélicoptère se dirigeait vers une plate-forme pétrolière avec trois membres d'équipage et 15 passagers.

Un hélicoptère russe avec 18 personnes à son bord, trois membres d'équipage et 15 passagers, est entré en collision avec un autre hélicoptère, samedi 4 août au matin dans le nord de la Sibérie. L'appareil s'est ensuite écrasé, tuant la totalité des personnes à son bord, a annoncé le ministère des Transports à Moscou.

L'hélicoptère Mi-8, qui se dirigeait vers une plate-forme pétrolière est entré en collision peu après son décollage avec une machine transportée par l'autre appareil, a précisé le ministère. Le second hélicoptère a pu ensuite se poser sans problème.

Les accidents aériens, impliquant le plus souvent des hélicoptères, sont fréquents en Sibérie et dans l'Extrême-Orient russe. Un autre hélicoptère Mi-8 s'était déjà écrasé sans laisser de survivants, le 11 avril, lors d'un vol d'entraînement à Khabarovsk, une ville de 600 000 habitants située à plus de 6 000 km à l'est de Moscou.