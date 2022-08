DIRECT. Mort de Mikhaïl Gorbatchev : Joe Biden salue un "leader rare" ayant permis "un monde plus sûr"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GORBATCHEV

: La réponse est non, @Gil. Avant son décès, Mikhaïl Gorbatchev ne s'était pas exprimé publiquement sur ce conflit. Il était extrêmement malade ces dernières années, et donc extrêmement affaibli.

: Gorbatcheva réagi à la guerre ?

: I'm saddened to hear of the death of Gorbachev. I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion. In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.

: A y regarder de plus près, Boris Johnson est jusque-là l'un des seuls dirigeants à faire le lien avec l'actuelle guerre en Ukraine. Dans un tweet, le Premier ministre britannique dit avoir admiré "le courage et l'intégrité" de Mikhaïl Gorbatchev. "A l'heure de l'agression de Poutine en Ukraine, son engagement inlassable pour l'ouverture de la société soviétique reste un exemple pour nous tous", écrit-il.

: Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.This legacy is one we will not forget. R.I.P Mikhail Gorbachev

: Le président américain Joe Biden salue un "leader rare" ayant permis "un monde plus sûr". La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, évoque sur Twitter "un dirigeant digne de confiance et respecté", qui "a joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre froide et faire tomber le rideau de fer", et qui "a ouvert la voie à une Europe libre".

: Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune.

: Depuis l'annonce dela mort de Mikhaïl Gorbatchev, c'est une pluie d'hommages évidemment (vous les retrouverez tous dans notre direct). Au milieu de la nuit Emmanuel Macron a par exemple salué sur Twitter un "homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune".







Il fut le dernier dirigeant de l'Union soviétique de 1985 à 1991. Mikhaïl Gorbatchev est mort à l'âge de 91 ans à Moscou, "après une longue et grave maladie". La classe politique internationale réagit à la disparition du Prix Nobel de la paix, à commencer par Vladimir Poutine qui exprime ses "profondes condoléances".



