Cessez-le-feu en Syrie : le rôle de Vladimir Poutine

Dominique Derda est en direct de Moscou et revient sur le dernier vote au conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. "On peut attendre un geste de Vladimir Poutine sur le dossier syrien, mais il est peu probable, car comme souvent, le président russe joue sur plusieurs tableaux à la fois. Il veut donner le sentiment qu'il fait preuve d'humanité et en même temps il soutient comme depuis le début de son intervention en Syrie Bachar al-Assad", explique le journaliste.

Bombarder des rebelles ou des terroristes ?

Si la Russie n'a pour une fois pas posé son veto à cette résolution du conseil de sécurité de l'ONU c'est parce que le texte permet toutes les interprétations. "Il suffit notamment de considérer que les mouvements rebelles sont tous des terroristes pour s'octroyer le droit de les bombarder et c'est exactement ce que fait Bachar al-Assad et ce n'est pas Vladimir Poutine qui va l'en empêcher", conclut Dominique Derda.

Le JT

Les autres sujets du JT