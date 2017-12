2018 : les grands rendez-vous de l'année

Quels seront les grands rendez-vous annoncés de 2018 ? Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang (Corée du Sud) débuteront le 9 février. Martin Fourcade, le biathlète deux fois champion olympique, partira une nouvelle fois grand favori dans la course à la médaille d'or. Les patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron et la championne du monde de slalom géant Tessa Worley sont d'autres grands espoirs français.

Politique et évènements sportifs

En mars prochain, Vladimir Poutine pourrait être réélu à la tête de la Russie. Raúl Castro, lui, quittera le pouvoir à Cuba en février. En France, on attendra cette année que la question du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) soit tranchée. Une décision attendue avant la fin du mois de janvier. En 2018, les Bleus de Didier Deschamps miseront sur le jeune prodige Kylian Mbappé pour tenter de remporter la coupe du monde de football.

Le JT

