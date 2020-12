Russie : à la découverte de la maison secrète de Staline

À Moscou, en Russie, la datcha de Kountsevo est un lieu fermé et interdit au public. L'histoire du XXe siècle s'est écrite dans cette bâtisse des années 1930. Staline y a vécu pendant 19 ans, à l'insu de presque tous. Aujourd'hui encore, rares sont les étrangers à pouvoir venir ici. Elisaveta Peskova, fille du porte-parole du Kremlin, coprésidente de la Fondation pour le développement des initiatives historiques franco-russes, ouvre exceptionnellement les portes de la datcha aux équipes de France Télévisions, dimanche 27 décembre.

Un lieu de rencontre secret

"C'est un endroit qui est tellement chargé de l'énergie, de la peur, de la haine, de l'admiration", explique Elisaveta Peskova. L'intérieur a gardé un style très soviétique. Le petit père des peuples disposait d'une vaste chambre à coucher et d'une salle de bain très luxueuse pour l'époque. La datcha est composée de sept pièces au rez-de-chaussée, et de deux à l'étage. Staline passait le plus clair de son temps dans la petite salle à manger. "Les décisions les plus importantes ont été prises à cette table-là", précise Elisaveta Peskova. C'est notamment ici que, pendant la guerre, Staline surveillait l'avancée des troupes nazies vers Moscou. Jamais les Allemands ne découvriront l'existence de la datcha, lieu de rencontre secret avec des dignitaires étrangers.

