VIDEO. Un plateau 100% féminin, la première de "Politics Live" a fait des vagues outre-Manche

"Je suis fière, fière de faire une émission pareille alors que ce n’était pas notre intention". Jointe par franceinfo, la présentatrice de la BBC 2, Jo Coburn, est enthousiaste. Lundi 3 septembre, la première de sa nouvelle émission politique "Politics Live" a fait l'évènement au Royaume-Uni.

La raison ? Autour de la table pour parler politique, six femmes. Amber Rudd, membre du Parti conservateur, Emily Thornberry, membre du Parti travailliste, Laura Kuenssberg, spécialiste politique à la BBC, Camilla Tominey, journaliste au Telegraph, et Anushka Asthana, journaliste au Guardian entouraient l'animatrice. Ce plateau exclusivement féminin n'était pas un "coup" de la part de la chaîne. Juste une coïncidence.

Cette curiosité n'a pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux. De nombreux spectateurs se sont émus d'un tel plateau. Certains ont parlé de sexisme.

"Un plateau de 6 femmes est sûrement sexiste contre les hommes. Bien entendu, les femmes sont sous-représentées dans certaines parties des médias, mais pourquoi les hommes et leurs idées devraient-ils être exclus de la conversation ?", s'est interrogé un internaute.

#PoliticsLive a panel of 6 females surely is sexist against men. Of course women are underrepresented in parts of the media, but why should men and their perspectives be excluded from the conversation?



No doubt my comments will be dismissed as the ‘toxicity’ in politics.