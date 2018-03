VIDEO. Royaume-Uni - Russie : une nouvelle guerre froide ?

Les députés britanniques ont snobé une réunion au ministère des affaires étrangères à Moscou. " On est dans un climat glacial ! Pendant cette rencontre les Russes devaient se justifier sur cette affaire d'empoisonnement ", explique Laura Kalmus correspondante au Royaume-Uni.

Pour Vladimir Poutine, cette accusation est du " grand n'importe quoi ". En réponse, le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson l'a comparé à Adolphe Hitler. " On assiste à une vraie guerre des mots. Si on ne parlait pas de sécurité d'un pays on se croirait presque dans une cour d'école ", conclut Laura Kalmus dans un oeil sur le monde.