VIDEO. Royaume-Uni : en slip, des activistes de l'environnement tentent d'interrompre un débat sur le Brexit au Parlement

En slip ou en culotte, des militants du mouvement international Extinction Rebellion ont perturbé, lundi 1er avril, les débats autour du Brexit au Parlement britannique. Dans les galeries réservées aux visiteurs, au-dessus des bancs des députés, une douzaine de militants se sont déshabillés, laissant apparaître des slogans peints sur leurs corps, appelant à une "loi pour la justice climatique" et mettant en garde sur l'"effondrement écologique".

BREAKING: Extinction Rebellion activists arrested in attempt to get politicians to act on the Climate and Ecological Crisis. We are walking dangerously close to irreversible climate collapse — this is what it has come to. #ExtinctionRebellion @HouseofCommons pic.twitter.com/4kcJnI6KeV