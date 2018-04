VIDEO - À Londres, une salle de sport transforme l’énergie produite en électricité

Et si vous pouviez convertir l’énergie que vous produisez en vous dépensant en quelque chose d’utile ? C’est l’idée exploitée par cette salle de sport londonienne.Toute l’énergie produite sert à faire fonctionner la salle et l’excédent est ensuite reversé dans le réseau national.

Et pour les adhérents, l’initiative est on ne peut plus gratifiante. "C’est un peu un défi pour vous-même mais c’est bon de savoir que vous faites quelque chose pour créer plus d’énergie.", raconte un habitué.

Une démarche écologique poussée

Cette technologie de reconversion d’énergie est utilisée dans d’autres salles de sport à Bristol, Hong-Kong et Sacramento. Mais à Londres, l’engagement écologique va beaucoup plus loin puisque les matériaux recyclés sont privilégiés. Ainsi, sol, poignées de porte et tapis de yoga sont fabriqués en matériaux recyclés alors que les bouteilles en plastique sont tout bonnement interdites.