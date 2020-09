Royaume-Uni : un suspect de 27 ans a été arrêté après plusieurs agressions au couteau à Birmingham

Il aurait attaqué ses victimes "au hasard", selon la police. Un homme de 27 ans a été arrêté, soupçonné d'être l'auteur de plusieurs agressions au couteau qui ont fait un mort et deux blessés graves dans la nuit de samedi à dimanche à Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni, a annoncé la police lundi 7 septembre. "Nous avons arrêté un homme soupçonné de meurtre et de sept tentatives de meurtre pour une série d'attaques au couteau à Birmingham", a annoncé la police du comté des West Midlands.

#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.



The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.



