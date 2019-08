Un homme poignardé devant le ministère de l'Intérieur à Londres

Un homme a été grièvement blessé après avoir été poignardé jeudi 15 août devant le ministère de l'Intérieur, dans le centre de Londres, a annoncé la police, qui a procédé à une arrestation. Les jours de la victimes sont en danger, a précisé la police dans un communiqué.

"Un homme a été arrêté, suspecté d'avoir causé de graves lésions corporelles, et emmené au poste de police", a-t-elle ajouté, disant devoir encore déterminer "les circonstances exactes" de l'agression. Une photo diffusée par des médias britanniques montre un homme escorté par les services de secours, le visage ensanglanté recouvert d'un chiffon. Il est torse nu, une veste de costume déposée sur les épaules, et a le ventre couvert de sang.

Police called at 13:06 to Marsham Street, Westminster following a report of a man with a knife. Officers attended to find one man with knife injuries.@Ldn_Ambulance attended where they are currently with the injured man.



One man arrested and is in custody. More to follow.