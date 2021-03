Uber reconnaît aux chauffeurs britanniques un statut de travailleur salarié, une première mondiale

C'est une première mondiale pour la société américaine. Uber va octroyer à ses chauffeurs britanniques le statut de travailleurs salariés, avec salaire minimum et congés payés. Le géant américain de réservation de voitures annonce dans un communiqué mardi 16 mars que l'ensemble de ses plus de 70 000 chauffeurs dans le pays bénéficieront de ces avantages dès mercredi. Il s'agit d'un profond changement pour Uber dont les conducteurs étaient jusqu'à présent des travailleurs indépendants.

Une défaite devant la Cour suprême

La plateforme a agi rapidement après avoir lancé une vaste consultation auprès de ses chauffeurs et un mois tout juste après une retentissante défaite devant la Cour suprême. La plus haute juridiction britannique avait estimé le 19 février que les chauffeurs pouvaient être considérés comme des "travailleurs" et donc bénéficier de droits sociaux. Elle a donné raison à un groupe d'une vingtaine de chauffeurs qui estimaient avoir droit au statut de travailleur, compte tenu du temps passé connectés à l'application et du contrôle exercé par le groupe par exemple sur leur évaluation.

Uber ne dévoile pas le coût de ces mesures, qui devrait peser un peu plus sur de fragiles finances d'une société pas encore rentable et dans une mauvaise passe avec les restrictions sanitaires. Mais en accordant le statut de travailleurs salariés, la société s'épargne de longues procédures judiciaires. Uber ne fait ce geste pour l'instant qu'au Royaume-Uni et va désormais regarder marché par marché comment il peut faire évoluer son modèle. En France, les chauffeurs sont des travailleurs indépendants, même si en 2020 la Cour de cassation a reconnu un ancien conducteur comme salarié.