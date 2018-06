Trois personnes tuées par train dans le sud de Londres

Ces morts restent pour l'heure inexpliquées. L'accident s'est produit à Loughborough Junction, dans le sud de Londres, lundi.

L'accident s'est produit vers 7h30 du matin. Les corps de trois personnes ont été découvert lundi 18 juin sur les rails de la station Loughborough Junction, dans le sud de Londres, a annoncé la police. Elles ont vraisemblablement été heurtées par un train. Leur identification est en cours pour informer les familles, précise le Guardian.

"En ce moment, nous traitons leur mort comme inexpliquée", indique l'enquêteur Gary Richardson, de la police des transport britannique, dans les colonnes du journal. "Je demanderais à tous ceux qui se trouvaient près de Loughborough Junction ce matin et qui ont vu quelque chose de nous contacter le plus rapidement possible", ajoute-t-il.

Cette station de trains, située entre Herne Hill et Elephant Castle, est très fréquentée. L'an dernier, elle a été empruntée par plus de 800 000 passagers.