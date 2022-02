Tempête Eunice : le Royaume-Uni se prépare au pire

L’alerte rouge a été renforcée au Royaume-Uni, dans le sud-est du pays ainsi qu’à Londres, en raison de la tempête Eunice. Le sud-ouest de l’Angleterre ainsi que le Pays de Galle sont également en alerte rouge. C’est le plus haut niveau d’alerte, des vents jusqu’à 160 km/h sont attendus. Par mesure de précaution, des écoles resteront fermées, des parcs également, et puis des bus et des trains sont annulés pour certains. Pour le reste de l’Angleterre, c’est l’alerte orange qui a été décrétée.

D’importantes perturbations attendues

Boris Johnson a annoncé que l’armée pourrait être déployée. Le gouvernement britannique conseille aux habitants de rester chez eux. Selon les experts, la tempête Eunice pourrait être la pire tempête que le Royaume-Uni a connu ces 30 dernières années. D’importantes perturbations sont attendues, notamment des coupures d’électricité, confie la journaliste de France Télévision, Maëlys Septembre.