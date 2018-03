Stephen Hawking sera enterré au côté de Newton et Darwin à l'abbaye de Westminster

Les obsèques du scientifique se dérouleront dans un premier temps à Cambridge, où il a enseigné pendant de nombreuses années.

Stephen Hawking passera l'éternité en bonne compagnie. L'astrophysicien britannique, mort le 14 mars à l'âge de 76 ans, sera inhumé à l'abbaye de Westminster, à Londres, au côté d'autres géants des sciences, tels Isaac Newton ou encore de Charles Darwin, a indiqué mardi 20 mars un porte-parole de l'abbaye.

Si les enfants de Stephen Hawking ont indiqué mardi que les obsèques de leur père se dérouleront le 31 mars à Cambridge, où il a vécu et enseigné pendant plus de 50 ans, la date de cette inhumation à Westminster n'a pas encore été communiquée.

L'abbaye de Westminster accueille les dépouilles des rois et reines ainsi que des hommes et femmes célèbres. "Il est tout à fait approprié que les cendres du professeur Hawking soient enterrées dans l'abbaye, aux côtés de ses collègues scientifiques distingués", a souligné son doyen John Hall dans un communiqué, citant le mathématicien et l'auteur de la théorie de l'évolution.