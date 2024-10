Direct Alerte enlèvement : les parents de Santiago pourraient se trouver en Belgique avec lui, selon le parquet

Les parents d'un nourrisson de 17 jours, né prématuré, sont suspectés d'avoir enlevé leur enfant dans une maternité d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) lundi 21 octobre au soir, provoquant le déclenchement du plan "alerte enlèvement". Les parents pourraient être en "Belgique avec le nourrisson", a précisé le procureur de la République de Bobigny, mardi. Suivez notre direct.

Un pyjama blanc et les cheveux blonds. Le nourrisson, Santiago, est reconnaissable à ses cheveux blonds, et porte un tee-shirt marron de taille 6 mois et un pyjama blanc en velours épais. Il est né prématuré, et "une prise en charge médicale constante est indispensable", prévient le ministère de la Justice.

Ses parents suspectés. Les suspects sont ses parents, décrits comme un homme âgé de 23 ans, habillé d’un jean sombre, d’un T-shirt blanc, d'un blouson en jean bleu clair et d'un sur-blouson noir, et une femme âgée de 25 ans, habillée d’un pull blanc, d'un blouson sans manche bleu clair et d'une jupe verte. Si vous les localisez, nintervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à pppj.alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.

Cinq proches du couple placés en garde à vue. Cinq personnes, proches des parents de Santiago, ont été interpellées et placées en garde à vue, a appris franceinfo de source proche de l'enquête, confirmant une information de BFMTV(Nouvelle fenêtre) . Elles sont actuellement en garde à vue pour "enlèvement en bande organisée" et entendues par les enquêteurs.