Services publics : Londres renationalise !

La prison de Birmingham, 1 550 détenus, est réputée être la plus violente d'Angleterre. Elle est surtout connue pour avoir été, il y a 7 ans, la première enceinte pénitentiaire privée du pays, entièrement gérée par une entreprise de sécurité. En août dernier, lors d'une visite, un inspecteur du ministère de la Justice n'en croit pas ses yeux : émeutes, gardiens dépassés et terrorisés, hygiène désastreuse. Il demande à l'État de reprendre le contrôle de la prison en urgence et de la nationaliser. La prison de Birmingham n'est pas une exception.

Des nationalisations auxquelles trois Anglais sur quatre se disent favorables

Cette année, le gouvernement britannique a procédé à plusieurs nationalisations. C'est le cas de certaines lignes ferroviaires, comme celle reliant Londres à Édimbourg. Ligne considérée peu rentable, l'entreprise privée qui la gérait s'est désengagée, l'État a dû se réinvestir. Pionnier des privatisations de services publics dans les années 1980, l'Angleterre a confié la gestion de quasiment tous ses secteurs clés à des investisseurs privés. Et même si certaines nationalisations ont eu lieu, l'économiste Tony Travers pense que l'Angleterre aura du mal à faire machine arrière. La question des nationalisations, longtemps taboue en Angleterre, refait surface depuis la crise économique de 2008.