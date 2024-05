Le chef du parti indépendantiste écossais, John Swinney, élu Premier ministre

Il était le seul candidat au poste de Premier ministre. Désigné lundi nouveau chef du parti indépendantiste écossais SNP, John Swinney a été élu à la tête du gouvernement, mardi 7 mai, par le Parlement local. Il succède ainsi à Humza Yousaf, lequel avait annoncé sa démission le 29 avril, alors qu'il était menacé par un double vote de défiance à Holyrood, le Parlement local, situé à Edimbourg. Si le SNP y est loin devant les différents partis d'opposition, il n'a pas la majorité absolue.

Ainsi, John Swinney a été élu Premier ministre, sans surprise, avec 64 voix sur un total de 129 sièges.

Il promet d'"écouter" toutes les tendances du Parlement écossais

A 60 ans, ce vétéran de la politique, proche de longue date de l'ancienne Première ministre Nicola Sturgeon, a promis lundi de permettre "un dialogue ouvert et respectueux" au sein de sa formation et plus largement d'"écouter" toutes les tendances représentées au Parlement écossais.

Alors qu'une partie de l'opposition accuse le SNP, au pouvoir depuis 2007, d'accorder la priorité à son combat pour l'autodétermination au détriment de la vie quotidienne des Ecossais, John Swinney a promis de se concentrer sur "l'économie, l'emploi, le coût de la vie", ainsi que sur le système de santé, l'éducation et la crise climatique. Le Parlement écossais est responsable de nombreux domaines, dont la Santé et l'Education, tandis que les Affaires étrangères et la Défense reviennent à Londres.

Or, si John Swinney incarne la continuité au sein du SNP, la tâche qui l'attend s'annonce difficile : le parti est miné par l'enquête en cours sur ses finances, dans laquelle son ancien directeur général et mari de Nicola Sturgeon, Peter Murrell, est inculpé de détournements de fonds.