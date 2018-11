Royaume-Uni : un violeur se voit proposer de voir l'enfant né de son crime, la victime appelle à un changement de la loi

La nouvelle provoque l'indignation outre-Manche. Arshid Hussain, condamné à trente-cinq ans de prison en 2016 pour de multiples violences sexuelles et le viol de Sammy Woodhouse, a obtenu la possibilité d'obtenir un droit de visite de l'enfant né de son crime, a révélé le journal britannique The Times (article en anglais), lundi 26 novembre.

Cette possibilité lui a été offerte dans le cadre d'une procédure de placement de l'enfant, même s'il n'exerce aucune autorité parentale.

L'agresseur faisait partie d'un gang d'hommes originaires du Pakistan. Plusieurs membres du gang, notamment ses frères et son oncle, ont été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement dans un contexte plus vaste d'abus contre des mineures à Rotherham (Royaume-Uni), ce qui avait causé une grande émotion dans le pays.

Sammy Woodhouse a révélé être la mère de l'enfant mardi, dans une vidéo postée sur Twitter. L'enfant a été conçu quand Arshid Hussain l'a violée, alors qu'elle était âgée de 15 ans.

The Times: ‘Jailed rapist given chance to see his victim’s child’.



Rotherham council have offered convicted rapist access to my son.



This is happening all over the UK and must stop! An investigation and change in law is needed. https://t.co/dxSnGt29Is pic.twitter.com/7nJ1jnvJGN