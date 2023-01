Royaume-Uni : un policier londonien reconnaît 24 viols et de multiples agressions

David Carrick, 48 ans, faisait partie de l'unité de la police de la capitale chargée de la protection du Parlement et des représentations diplomatiques.

Le parquet parle de "l'une des affaires les plus choquantes impliquant un officier de police en service". Un agent de la police londonienne a avoué avoir commis 24 viols et de nombreuses agressions sexuelles sur une période de dix-sept ans. David Carrick, policier de 48 ans, a plaidé coupable de quatre viols, lundi 16 janvier. Il avait déjà reconnu, le 13 décembre, quarante-trois faits de violence sexuelle, dont vingt viols et des agressions sexuelles. Des faits commis entre 2003 et 2020.

David Carrick faisait partie de l'unité chargée de la protection du Parlement et des représentations diplomatiques au sein de la Metropolitan Police (Met). Il a été arrêté en octobre 2021 dans une première affaire de viol. "L'intérêt de la presse ayant suivi, d'autres victimes se sont manifestées. (...) Le poids de leur témoignage a été extrêmement puissant", a déclaré l'inspecteur en chef Iain Moor à l'extérieur du tribunal, qui s'attend à ce que d'autres victimes se manifestent.

Le maire de Londres "absolument dégoûté"

"Au nom de la Metropolitan police, je veux présenter des excuses aux femmes qui ont souffert entre les mains de David Carrick", a déclaré la commissaire adjointe Barbara Gray. "Nous aurions dû repérer son comportement et parce que nous ne l'avons pas fait, nous avons manqué les occasions de le retirer" de la police, a-t-elle ajouté.

"Les forces de police doivent éradiquer ces agents pour restaurer la confiance du public, qui a été brisée par des affaires comme celle" de David Carrick, a déclaré un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak. "Je suis absolument dégoûté par les infractions véritablement odieuses que David Carrick a commises", a réagi le maire de Londres Sadiq Khan. "Il faut répondre à de sérieuses questions sur la façon dont il a pu abuser de sa position" de policier.