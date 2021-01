Royaume-Uni : un couple atteint par le Covid-19 s’est dit oui à l’hôpital

Ils s’étaient promis de se dire oui quoiqu’il arrive. Elizabeth et Simon, respectivement 31 et 36 ans, n’auraient jamais imaginé se marier sur un lit d’hôpital en réanimation. Tous les deux atteints d’une forme grave du Covid-19, ils sont partis ensemble dans la même ambulance. “L’infirmière est venue me voir et elle m’a annoncée qu’il fallait que Simon parte en soins intensifs”, raconte Lizzie Kerr.



Simon O’Brien s’est battu pour revoir son épouse

Au courant que le couple projetait de se marier, l’infirmier leur a proposé de la faire à l’hôpital. Le couple dit oui et, quatre heures plus tard, choisi l’infirmière comme témoin. “S’il y a quelque chose que l’on peut faire, même si ce n’est pas le travail d’une infirmière mais que c’est quelque chose d’humain, eh bien, il faut le donner au patient”, explique Hannah Cannon. Simon O’Brien s’est battu pour revoir son épouse et enfin échanger avec elle un baiser de jeunes mariés, quelques jours après la cérémonie.

