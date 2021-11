Royaume-Uni : quand une tempête de neige bloque des clients trois jours dans un pub

Ils étaient venus dans ce pub pour passer une bonne soirée, pour écouter un concert parodique du groupe Oasis. Mais, ce soir-là, ces Britanniques ne sont pas repartis en raison d’une tempête de neige. Ils ont été bloqués… pendant trois jours. "On est toujours tous là, lundi matin. On attend de voir quand les agents de la voirie vont pouvoir nous rejoindre avec un chasse-neige et savoir quand les gens pourront rentrer chez eux", confie Nicola Townsend, gérante du pub "Tan Hill Inn".

Rendez-vous pris pour l’année prochaine

Il y avait suffisamment à boire et à manger pour tenir tout le week-end, avec le traditionnel rôti britannique, ainsi que des saucisses, de la farce et du pudding. Les convives n’étaient pas inquiets et l’équipe de l’auberge a tout organisé pour passer le temps. "On a fait du karaoké, des quiz, des jeux de cartes, des jeux de société, les gens ont aidé à nettoyer les tables, c’était super", précise Nicola Townsend. La route enfin déneigée, lundi midi, ces amis d’un week-end ont déjà prévu de se retrouver l’année prochaine.