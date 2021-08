Royaume-Uni : plusieurs morts et blessés après des coups de feu à Plymouth

Un incident lors duquel des coups de feu ont été signalés à la police a fait plusieurs morts et blessés jeudi 12 août en fin de journée à Plymouth, dans le sud de l'Angleterre. Sur Twitter, le député local Johnny Mercer, évoquant des faits "graves et tragiques", a affirmé que ceux-ci n'étaient pas considérés comme étant de nature terroriste et que le tireur n'est "pas en fuite". Selon la chaîne Sky News, le tireur est mort.

Les forces de l'ordre ont été appelées en raison d'un "incident grave impliquant des armes à feu" en fin de journée, a indiqué la police locale dans un communiqué. Policiers et secours se sont rendus sur place, a poursuivi la police, évoquant "plusieurs morts" ainsi que plusieurs autres victimes prises en charge par les secours. "La zone a été bouclée et la police pense que la situation est maîtrisée", a poursuivi la police.

Evoquant des faits "choquants" au sujet desquels elle n'a apporté aucune précision, la ministre de l'Intérieur Priti Patel a appelé "tout le monde à rester calme, à suivre les conseils de la police et permettre à nos services de secours à faire leur travail".