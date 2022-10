Royaume-Uni : Liz Truss démissionne après 45 jours

FRANCE 3

C’est le mandat le plus court de l’histoire britannique. Liz Truss, Première ministre, aura démissionné après 45 jours seulement. "Étant donné la situation, je ne peux pas accomplir le mandat pour lequel j’ai été élu par le parti Conservateur. J’ai parlé à sa majesté le roi pour lui notifier que je démissionne", a-t-elle déclaré jeudi 20 octobre. Sa démission ne surprend pas vraiment les Anglais, certains sont même sévères à son égard. "Elle devait partir, je pense qu’elle n’aurait jamais dû être Première ministre. C’est la plus mauvaise qu’on ait jamais eue", pense un Anglais.



Son propre parti réclamait sa démission

Tout avait pourtant bien commencé le 6 septembre quand la reine Elizabeth II lui avait demandé de former un gouvernement. Très vite, tout déraille notamment lorsque le ministre des Finances annonce un plan de baisse massive des impôts financés par la dette. Cela provoque la panique de la City et la monnaie britannique s’effondre. Liz Truss fait machine arrière et limoge son ministre. Elle semble affaiblie et a perdu le cap. Puis sa ministre de l’Intérieur démissionne. Son propre parti demande sa démission. Les Anglais souhaitent de nouvelles élections.