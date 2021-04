Royaume-Uni : un supermarché sans caisse actuellement testé à Londres

Le géant américain Amazon a lancé en Angleterre un supermarché connecté test où il n'est plus nécessaire de sortir sa carte bancaire pour régler. En revanche, les clients y sont filmés sous toutes les coutures.

Dans une rue commerçante de l'ouest de Londres, au Royaume-Uni, un magasin veut révolutionner les supermarchés, avec des rayons classiques, mais aucune caisse où payer ses achats. Les clients se servent et s'en vont, sans sortir leur carte bancaire. Pour rentrer, il suffit d'avoir un compte et de scanner son QR code. Un concept que le géant américain Amazon a déjà développé sur ses terres et qu'il souhaite installer en Europe.

Un système de vidéosurveillance dernier cri

"Ce sont en fait des caméras installées partout au plafond qui repèrent chaque article que je vais choisir", explique le correspondant à Londres de France Télévisions, Matthieu Boisseau. Ensuite, la facture arrive automatiquement sur le smartphone. Selon le groupe, il ne s'agit pas de reconnaissance faciale, mais d'intelligence artificielle. Les données collectées sont conservées pendant 30 jours, indique Amazon. Les premiers clients de l'enseigne à Londres ne semblent pas s'en inquiéter. Amazon a déjà annoncé que d'autres supermarchés de ce type arriveront rapidement au Royaume-Uni.