Royaume-Uni : les parents de Sophie Lionnet impatients d'avoir des réponses

Deuxième jour de procès et toujours bien peu de réponses des suspects pour les parents de Sophie Lionnet. Dans le droit britannique, les différentes parties n'ont quasiment pas accès au dossier. Elles apprendront tout au cours des audiences. Pourquoi Sophie Lionnet, jeune fille au pair, a-t-elle été tuée à Londres en septembre dernier ? Pourquoi ces anciens employeurs, un couple de Français, reconnaissent-ils avoir brûlé le corps, mais nient le meurtre ?

Le corps jamais rapatrié en France

Des questions et un deuil impossible pour les parents, comme l'explique Me Berton, l'avocat de la famille : "Le corps de Sophie Lionnet est toujours en Angleterre. Ils n'ont pas pu se recueillir sur sa tombe". La mère de la victime témoigne ce mardi. Ainsi, elle sera officiellement témoin et pourra avoir accès au dossier et commencer à avoir des réponses sur la mort de sa fille.

Le JT

Les autres sujets du JT